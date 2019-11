Sono tredici i viola impegnati in Nazionale

ph courtesy Violachannel

Per Castrovilli oggi a Coverciano il primo allenamento in maglia azzurra e "battesimo musicale". I giocatori rimasti a Firenze disputeranno un'amichevole contro l'Entella sabato 16 novembre

Battesimo azzurro "maggiore" oggi a Coverciano per Gaetano Castrovilli. Il centrocampista viola ha sostenuto l'allenamento al Centro Tecnico Federale assieme a Federico Chiesa e agli altri convocati da ct Mancini. Poi ha sostenuto anche il "battesimo musicale" esibendosi in una interpretazione canora molto simpatica diffusa attraverso i social.

In tutto sono tredici i calciatori della Fiorentina impegnati con le rispettive Nazionali. Oltre a "Castro" e Chiesa, sono in ordine alfabetico Badelj (Croazia), Brancolini (Italia Under 19), Duncan (Inghilterra Under 19), Dabo (Burkina), Milenkovic (Serbia), Pedro (Brasile Under 23), Pezzella (Argentina), Pulgar (Cile), Ranieri e Sottil (Italia Under 21) e Terzic (Serbia Under 21).

I giocatori rimasti a Firenze disputeranno un'amichevole contro l'Entella (serie B) sabato 16 novembre con inizio alle 15.