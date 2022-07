Sole e malattie della pelle: se ne parla al Caffè della Versiliana

Marina di Pietrasanta (LU) - Lunedì 25 luglio al Caffè della Versiliana si parlerà di malattie e protezione della pelle con l’Associazione Italiana Xeroderma Pigmentoso, che spiegherà insieme a ricercatori, dermatologi e psicologi l’importanza di proteggersi dai raggi uv, per prevenire la formazione di tumori che stanno sempre più aumentando nella popolazione.Protagonisti dell’incontro Carlo Mazzatenta, dermatologo USL di Lucca; Donata Orioli e Fiorenzo Peverali, ricercatori del CNR di Pavia; Valentina Cagnoni, presidente dell’associazione AIXP (Associazione Italiana Xeroderma Pigmentoso); Valentina Guarasci e Monica Cecconi, psicologhe e Michele Baggio, volontario dell'associazione AIXP e ideatore del libro ‘Una luna del mattino’.

Moderati da Fabrizio Diolaiuti, spiegheranno che cos’è lo xeroderma pigmentoso, l’impatto psicologico che la malattia inevitabilmente ha sui pazienti che ne sono affetti e a che punto è la ricerca scientifica.

Gli Incontri al Caffè hanno luogo tutti i pomeriggi allo ‘ Spazio Caffè Romano Battaglia’ con inizio alle ore 18.30. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Il programma può subire variazioni. Programma completo sul sito www.versilianafestival.itI prossimi Incontri al Caffè:martedì 26 luglio: Dalla filosofia alle belle arti. Sguardi e forme di domaniAndrea Mecacci, Filosofo, professore associato di Estetica Università di FirenzeClaudio Rocca, Direttore Accademia Belle Arti di FirenzeConducono Alessandro e Massimiliano Montefamegliomercoledì 27 luglio: La guerra, l’energia e il futuro dell’EuropaSimona Bonafé, Eurodeputata (Partito Democratico) e Segretario regionale PD in ToscanaIsabella Tovaglieri, Europarlamentare (ID – Lega)Michele Governatori, Lead Energia Think Tank ECCOAdriano Addis, Rappresentanza in Italia della Commissione EuropeaConduce Massimiliano Lenzigiovedì 28 luglio: SIAMO STATI TUTTI COMUNISTI? DIALOGO SULLA LIBERTA’ E ALTRE FACCENDEMarco Rizzo, segretario generale Partito ComunistaConduce Massimiliano Lenzivenerdì 29 luglio: Aldo Grandi, Giornalista e scrittoreConduce Stefano Cecchi

sabato 30 luglio: La Massoneria: una scelta, oggi, che abbatte ogni pregiudizio e che vede protagonisti molti giovani

Luciano Romoli – Gran Maestro della Gran Loggia d’Italia degli ALAMAldo Alessandro Mola – Storico, docente presso l’Università Libera di BruxellesConduce Massimiliano Cannatadomenica 31 luglio: CADUTA DI DRAGHI ED ELEZIONI ANTICIPATE: LA VERSIONE DI BRUNETTARenato Brunetta, Ministro della Pubblica AmministrazioneConduce Agnese Pini, Direttrice La Nazione e Gruppo Editoriale Nazionale