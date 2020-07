"Smiling Show", il lockdown diventa spettacolo teatrale

Giovedì 30 luglio a partire dalle 19,00 (In caso di pioggia spostato a venerdì 31 con medesimi orari) nello spazio estivo del Renny in via Baracca 1/ F a Firenze

Firenze 23 luglio 2020 - Una serata estiva alle soglie della data che doveva segnare la fine dello stato emergenziale da Covid e che vuole rappresentare un momento di rinascita dopo il lockdown: uno spettacolo che ripercorre la quarantena tra i suoi drammi e le sue privazioni ma con la voglia di ripartire. Periodo nel quale ognuno si è rimesso in discussione e dove nulla si può più dare per scontato. È a questo tema che si ispirerà lo spettacolo di Tuballoswing, realizzato dagli allievi della scuola swing con coreografie, dialoghi e allestimenti originali ideate dalla direttrice artistica di Tuballo Giulia Fantini, che sarà il fulcro dello "Smiling Show": una serata dalle mille sfumature organizzata mettendo insieme realtà diverse come la scuola di danze e musiche swing Tuballoswing, lo spazio multiculturale 'Renaissance – Renny', Runner Pizza, ristorante thailandese "Icchethai", Omikron service Firenze, Giratempo vintage market, People Hairstylist & Barbershop.





Evento che sarà a ingresso gratuito, a offerta libera, che si svolgerà giovedì 30 luglio a partire dalle 19,00 (In caso di pioggia spostato a venerdì 31 con medesimi orari) nello spazio estivo del Renny in via Baracca 1/ F a Firenze in cui assistere ad uno Show unico, ascoltare bellissima musica Live, mangiare, bere, ballare (rispettando le norme di prevenzione dal contagio), dedicarsi allo shopping del vintage market e addirittura farsi acconciare i capelli o farsi ritoccare il baffo in stile retrò.





“Secondo Charlie Chaplin – spiegano gli organizzatori – 'Un giorno senza sorriso è un giorno perso', e allora perché non farlo? È nata così l'idea di sdrammatizzare l'incredibile il periodo della quarantena mettendo in mostra il modo in cui Tuballo, la comunità che vive di socialità e di ballo, ha vissuto questo periodo con la distanza sociale obbligata. Immaginate una scuola improntata sul ballo soprattutto di coppia, visto e vissuto in una dimensione innovativa, improntata sull’inclusività e sul sociale. Fermatela. Pensate a una missione che si fonda sul ritrovare un contatto umano fisico e visivo in un’era in cui lo si è quasi del tutto perso. Tuballoswing nasce su un progetto che si ispira a un’era passata: l’era dello Swing e propone un salto di cento anni dal 1920 al 2020...l'era del Covid. Un piccolo grande Show, leggero e profondo, per regalare un messaggio positivo, incoraggiante e ironico a chiunque sceglierà di esserci”.



Un momento per ritrovarsi e divertirsi, ma anche un segno di sostegno a una realtà che è stata fortemente messa in crisi, ma che non vuole mollare, vuole diventare più forte, assumere ancora più valore sociale, divulgare ancora più positività in un momento in cui tutti ne abbiamo ancora più bisogno.



“In un'estate in cui tutto il mondo ricreativo sportivo e culturale ha subito uno stop forzato vogliamo sottolineare l’importanza di fare cultura anche fuori dal centro storico in una città come Firenze" aggiungono riferendosi alla location di Via Baracca. "Ci sono spazi della città adattissimi da valorizzare, basta solo volerlo. Quello che stiamo facendo in via Baracca con la programmazione estiva di Renny di queste settimane va in questa direzione pur tra le incertezze e le difficoltà”



Il programma della serata prevede apertura alle ore 19.00 con Dj set ad opera di Dj Red Moon, Vintage Market e Barber shop. Possibilità di cenare con piatti thailandesi preparati da Icchetthai o con le pizze di Runnerpizza. Alle 21.30 SMILING SHOW a cura di Tuballoswing. Ore 22.30 Live Music con "I Ragazzi Scimmia"





L’accesso è contingentato in osservanza delle misure adottate da Governo e autorità sanitarie in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Quindi ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria a questo link (e a offerta libera per coprire le spese).

In caso di pioggia spostato a venerdì 31 con medesimi orari.



Evento Facebook: Smiling Show qui https://www.facebook.com/events/568094754045172/



Per prenotarsi: https://form.jotform.com/tuballoswing/baracca-park-2020?fbclid=IwAR1HsSNrFtl5AIRhJaRtH8zA86ncnwOVvGAV4CumQaSZul8_7oSnrssO8tQ