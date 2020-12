Slavia Praga-Fiorentina per un posto tra le big: diretta streaming alle 14

ph Acf Fiorentina

Champions League femminile: ritorno dei sedicesimi di Finale dopo il 2-2 al Franchi. Mister Cincotta: "Pronte a combattere"

Vigilia di match per la Fiorentina Femminile che domani contro lo Slavia Praga giocherà il ritorno dei Sedicesimi di Finale di Champions League.

Si parte dal 2-2 dell'andata: le reti di Quinn e Sabatino mantengono aperte le chance di qualificazione per gli Ottavi di Finale. Due risultati utili per le gigliate: la vittoria o il pareggio ma con 3 goal o più.

La squadra è partita per la Repubblica Ceca questa mattina e ha raggiunto l'Eden Arena - teatro del scontro - nel pomeriggio per svolgere l'ultima rifinitura.

Domani il calcio di inizio è fissato alle ore 14.00 e il match sarà in LIVE STREAMING sul sito viola, sul canale YouTube e sulla pagina Facebook della Fiorentina. Cronaca in diretta anche su Twitter e Instagram.



Mister Antonio Cincotta ha studiato il match e si prepara ad una sfida che vale l'Europa. "La squadra è carica e pronta a combattere i prossimi 90 minuti".