Scandicci, riflessione sul valore della pace

Firenze, 8 maggio 2025 - Una riflessione sul valore della pace, a 80 anni dalla fine della seconda guerra mondiale. Con il convegno di due giorni “La guerra è finita. Riflessioni in un mondo in conflitto”, in programma oggi a Firenze e domani a Scandicci, Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea e SPI CGIL Toscana intendono ricordare l’80esimo anniversario della conclusione del secondo conflitto mondiale in Europa, come punto di partenza per un dialogo a più voci sui temi della guerra e della pace.

L’iniziativa è organizzata con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Scandicci e con il contributo di Unicoop Firenze

IL PROGRAMMA DI DOMANI

9 maggio 2025 – Scandicci, Centro Rogers, dalle ore 10

Saluti istituzionali:

Claudia Sereni – Sindaca di Scandicci

Eugenio Giani – Presidente Regione Toscana

Apertura dei lavori:

Alessio Gramolati – Segretario Generale SPI CGIL Toscana

Relazioni introduttive:

Simonetta Soldani – Università di Firenze

Riccardo Saccenti – Università di Bergamo

Presentazione video:

Silvia Farina e Allegra Mancini – Video “Costruttori e costruttrici di pace” della Classe VC del Liceo S.S. Annunziata di Firenze

Interventi e contributi:

Luciano Bardi – Università di Pisa

Alberto Negri – Giornalista e scrittore

Dom Bernardo Gianni – Abate di San Miniato al Monte

Daniela Mori – Presidente del Consiglio di Sorveglianza Unicoop Firenze

Videomessaggio di S. Em. Card. Matteo Maria Zuppi – Presidente CEI

Conclusioni:

Tania Scacchetti – Segretaria Generale SPI CGIL Nazionale

Spettacolo conclusivo:

Daniela Morozzi – Attrice

Letizia Fuochi – Cantautrice

Testi di Roberto Bianchi – Università di Firenze