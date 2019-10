Simbolo Italia Viva: tre loghi in lizza, quello giusto sarà scelto on line

foto Agenzia Dire

Renzi ha lanciato il concorso sui social. Nelle prime ore già registrate oltre 5mila votazioni. Si avvicina la Leopolda 2019: a Firenze dal 18 al 20 ottobre

(DIRE) Roma, 12 ott. - Matteo Renzi lancia sui social il concorso per scegliere il logo di 'Italia Viva' e ne propone tre "selezionati tra i tanti arrivati in questi giorni". E già nella prima ora, fa sapere Italia viva, si sono registrate "oltre 5000 votazioni on line sul sito", per scegliere il logo vincitore. (Dire)

Iv è già ampiamente al lavoro su temi e strategie politiche. "Noi siamo leali con questo governo, Matteo Renzi è da agosto che ci mette la faccia, quindi siamo leali ma non stupidi e non è che tutto quello che viene da Pd e M5S per forza ci deve andare bene. Noi portiamo le nostre idee", dice Maria Elena Boschi a un'iniziativa di Italia Viva a Roma. A chi le chiede se quindi declina la proposta di Zingaretti di un'alleanza con il M5S, la capogruppo alla Camera replica: "Ora lavoriamo insieme, siamo in maggioranza ma ai prossimi appuntamenti politici saremo avversari".

Ogni giorno ci sono polemiche nei riguardi di Renzi. Il leader di Italia Viva tra le tante critiche incassa anche quella di Silvio Berlusconi, per il quale Matteo Renzi "è un personaggio politico abile, ma è sempre vissuto nell'ambito di un partito della sinistra. La sua, adesso, è un'operazione di palazzo che non avrà secondo me riscontri sul territorio, nell'Italia vera. A lui riconosciamo la grande responsabilità di essere quello che ha spinto di più perché si attuasse questo governo della sinistra con i Cinque stelle".

La Leopolda 2019 si terrà a Firenze dal 18 al 20 ottobre.