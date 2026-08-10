Signa: Miriam Bongiorni è Miss Giglio d'Oro 2026

SIGNA (FIRENZE), 21 LUGLIO 2026 – È Miriam Bongiorni di Massa la nuova Miss Giglio d’Oro. La fascia è stata assegnata ieri sera, 20 luglio, al termine di una serata sold-out allo Stadio Comunale di Signa, che ha unito l’eleganza del più famoso concorso di bellezza d’Italia ai valori dello sport e alla grande tradizione del Giglio d’Oro, storico premio internazionale di ciclismo.

Per Miriam si tratta del quarto successo nei dodici appuntamenti andati in scena finora. Sul secondo gradino del podio è salita Marta Creta, 20 anni, di Reggello (Firenze). Terza Giorgia Gonnelli, 18 anni, di Cecina (Livorno), già vincitrice a Ponsacco.

Quarta classificata Noemi Farina, 23 anni, di Greve in Chianti, davanti a Benedetta Pascucci, 23 anni, di Figline (Firenze). Sesta posizione per Aurora Lomi, 19 anni, di Viareggio.

Miriam Bongiorni è alta 1,70 m, ha capelli castani e occhi marroni. È studentessa al secondo anno di Infermieristica all’Università di Pisa e svolge il tirocinio nelle strutture dell’ASL Toscana Nord-Ovest.

Un percorso che le permette di approfondire la conoscenza scientifica e del corpo umano, valorizzando al tempo stesso sensibilità e capacità empatica.

Tra le sue passioni ci sono la danza e lo sport: ha praticato ginnastica ritmica a livello agonistico per 14 anni e oggi si dedica alla danza moderna.

Con questa vittoria Miriam accede direttamente alle prefinali Nazionali di Miss Italia, proseguendo il proprio percorso verso il titolo di Miss Toscana 2026.

La nuova Miss Giglio d’Oro è stata premiata da Alessandra Carmagnini, da Martina Lai in rappresentanza di Miluna e da Laura Russo, Miss Giglio d’Oro 2025, che ha effettuato il tradizionale passaggio della fascia.

Erano 21 le concorrenti provenienti da tutta la Toscana che hanno preso parte alla selezione. La giuria che ha emesso il verdetto era presieduta da Marco Ballerini ed era composta da Maurizio Niccolini, segretario, Martina Lai, Elisabetta Nencini, Matteo Miano, Ghennet Maestrelli Lubritto e Alice Ballerini.

La serata è stata presentata da Andrea Agresti e Ofelia Passaponti, Miss Italia 2024. Madrina dell’evento Laura Russo, Miss Giglio d’Oro 2025. Ospite speciale Marta Schiumarini, Miss Firenze 2026.

Ad arricchire la manifestazione l’esibizione musicale di Andrea Agresti, che ha proposto dal vivo un coinvolgente medley dei brani che caratterizzano i suoi spettacoli.

Un ringraziamento da parte dell’organizzazione a enti, istituzioni e sponsor che hanno reso possibile la serata.

L’evento è stato organizzato da Syriostar di Alessio Stefanelli, con la stretta collaborazione di Giovanni Rastrelli e Stefano Rafanelli.

Il Giglio d’Oro, nato nel 1974 da un’idea di Saverio Carmagnini, rappresenta da oltre cinquant’anni uno dei più prestigiosi riconoscimenti del ciclismo italiano. Da questa importante tradizione nasce il titolo di Miss Giglio d’Oro, che unisce il fascino di Miss Italia ai valori dell’impegno, della passione e dell’eccellenza.