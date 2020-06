Siena, ViviFortezza torna per la seconda edizione

L'edizione 2020 per una socialità a misura d’uomo

Vivi Fortezza torna per la seconda edizione. È tutto pronto infatti per una nuova estate con il progetto di rivalorizzazione della Fortezza Medicea di Siena, dopo l’esordio di successo del 2019. Dal 5 giugno all’11 ottobre, i bastioni, i viali, il loggiato e il piazzale del Forte di Santa Barbara ospiteranno iniziative dedicate alla musica, al mondo del cibo, passando per l’arte e le discipline del benessere. Il tutto sarà realizzato nella sicurezza necessaria al periodo che stiamo vivendo.

Il programma della manifestazione, realizzato dall’associazione Propositivo (Pro +), prosegue nel rilancio del complesso della Fortezza, come voluto dall’assessorato al Turismo del Comune di Siena.

La socialità proposta a Vivi Fortezza 2020 sarà basata sulle norme di distanziamento e di tutela appropriate, per permettere a tutti i partecipanti, grandi e piccini, senesi e non, di poter vivere momenti di svago, di benessere e di approfondimento culturale senza preoccupazioni.

Le rassegne principali della manifestazione saranno sei: musica, arte&cultura, sport&wellness, food&fiere, bambini, e cinema. Sarà possibile trovare qualcosa d’interessante in Fortezza in qualsiasi fascia oraria del giorno. Inoltre saranno presenti punti di somministrazione in grado di accogliere le persone che vorranno vivere uno dei luoghi più belli di Siena. Non solo, anche quest’anno ci sarà la pizzeria nella zona del piazzale.

Al bar sul bastione San Domenico sarà allestito un impianto audio per l’ascolto immersivo, un’esperienza che non mancherà di stupire gli appassionati di musica. Dal 15 giugno, inoltre, inizieranno innovativi format di appuntamenti live.

In collaborazione con Si Mangia, servizio di consegna di cibo che supporta i ristoratori senesi, sarà possibile ordinare il proprio piatto preferito.

Quest’anno, poi, è previsto il recupero delle fontane del piazzale, per dare loro il giusto valore in un contesto così suggestivo.

Le attività sportive, che avranno molto spazio in questa edizione, avranno luogo nelle aree del bastione Madonna e del bastione San Filippo.

I PARTNER DI VIVI FORTEZZA 2020

Comune di Siena, Nuovo Cinema Pendola, Siena Jazz, Accademia Musicale Chigiana, Università degli Studi di Siena, Università per stranieri di Siena, Siena International Photo Award, Akaueb, Accademia del Fumetto.

INFO

Pagina Facebook: Vivi Fortezza Siena

Twitter: Vivi Fortezza (@ViviFortezza)

Instagram: Vivi Fortezza

Sito web: www.vivifortezza.it

Mail: info@vivifortezza.it