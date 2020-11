Siena, direzione delle Scotte: Giani e Frati puntano su Antonio Barretta

Barretta era arrivato a Firenze dieci anni fa, scelto dal presidente della Toscana Enrico Rossi come direttore generale della Giunta regionale

Il direttore generale della Regione Toscana, Antonio Davide Barretta, è stato ufficialmente proposto alla guida dell’azienda ospedaliera universitaria “Le Scotte”. L’atto, firmato dal presidente della Giunta regionale toscana Eugenio Giani, d’intesa con il rettore dell’Università di Siena Francesco Frati, sarà trasmesso al Consiglio regionale. Decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell’assemblea legislativa, il presidente della Giunta regionale procederà alla nomina. Barretta prenderà il posto di Valtere Giovannini, che ha maturato l’età per la pensione, e assumerà il nuovo incarico a Siena una volta espletata la procedura.

Barretta era arrivato a Firenze dieci anni fa, scelto dal presidente della Toscana Enrico Rossi come direttore generale della Giunta regionale. Professore ordinario di economia aziendale presso l’Università degli Studi di Siena, con numerose pubblicazioni scientifiche nazionali e internazionali sul governo e la gestione delle aziende sanitarie, cinquant’anni, Barretta è stato anche direttore amministrativo dell’ateneo senese fra il 2009 e il 2010.

“Sono sicuro che Barretta, forte della sua preparazione ed esperienza, svolgerà al meglio il suo nuovo incarico e che, come direttore generale delle Scotte, saprà esprimere un lavoro egregio - commenta il presidente della Toscana Eugenio Giani – E’ una professionalità su cui vogliamo puntare, a testimonianza dell'attenzione che la Regione ha per le Scotte e per quello che rappresenta in Toscana e in Italia”. “La scelta per la nuova direzione è stata effettuata tenendo conto delle competenze e dell’esperienza maturata nei dieci anni alla guida dell’amministrazione regionale – spiega il rettore Francesco Frati - Siamo convinti che il professor Barretta saprà interpretare il ruolo proseguendo l’azione di rilancio già posta in essere dal precedente direttore generale Giovannini, che ringraziamo ancora per il suo lavoro alle Scotte”.