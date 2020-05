Siena, annullato il Palio 2020

L'annuncio del sindaco De Mossi

'E’ stata una decisione sofferta ma unanime. C’è stata la massima condivisione e c’è in tutti il massimo dispiacere. In queste condizioni non è possibile celebrare la Nostra Festa. Il #Palio è una festa di popolo e in questo momento, con queste condizioni non la si può vivere. Il controllo sul distanziamento sociale sarebbe impossibile. Avevamo tenuto una porta aperta, pensando di rimandare la decisione, ma adesso era arrivato il momento di scegliere: la città e i senesi hanno bisogno di certezze'. Con queste parole, nella sua pagina Facebook, il sindaco di Siena De Mossi ha annunciato che le due carriere del Palio 2020 sono annullate. Era dalla seconda guerra mondiale che non succedeva.