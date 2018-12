Sicurezza, vivibilità e decoro: incontro pubblico con Dario Nardella nel Quartiere 2 

Il ciclo di incontri gioca sul termine "SiCura"

"Firenze SiCura! Giovedì 22 novembre, alle ore 21.00, siete tutti invitati al Teatro Sancat in via del Mezzetta per un'assemblea con i cittadini dove si parlerà di vivibilità, sicurezza e decoro insieme al Sindaco di Firenze Dario Nardella. Vi aspetto numerosi!" è il post su Facebook del presidente del Quartiere 2, Michele Pierguidi.

