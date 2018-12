Sicurezza urbana: i cittadini incontrano le forze dell'ordine a San Jacopino

I residenti e commercianti dell'area hanno adottato un "modello" che si avvale di messaggistica istantanea e social network

Venerdì 16 novembre alle ore 21.15 è in programma presso il Circolo Pescetti, via Vincenzo Bellini n.14, un incontro pubblico tra cittadini, istituzioni e forze dell'ordine.



Il Comitato Cittadini Attivi San Jacopino da tempo impegnato in un progetto di "difesa e valorizzazione del tessuto urbano", ha promosso un incontro pubblico alla presenza delle istituzioni che è divenuto un appuntamento annuale, voluto dalla cittadinanza, nell'ambito di un percorso collaborativo che mira alla soluzione delle problematiche esistenti.



Svariati i temi che verranno affrontati durante l'incontro con particolare attenzione alla sicurezza.

Parteciperanno l’assessore alla Sicurezza Urbana Federico Gianassi, il Comandante della Polizia Municipale, Polizia di Stato e Carabinieri.