​Sicurezza stradale, proseguono le multe per mancanza di assicurazione

Il resoconto dei controlli della Polizia Municipale degli ultimi giorni

Continua l'attenzione per la sicurezza stradale da parte della Polizia Municipale. Negli ultimi giorni le pattuglie dell’Autoreparto hanno effettuato controlli mirati che hanno visto, tra l’altro, il sequestro di due veicoli per mancanza di assicurazione e una maximulta per un automobilista pizzicato dagli agenti non in regola con la revisione statale e sospeso dalla circolazione.

In dettaglio le pattuglie hanno elevato due verbali da 169 euro per mancata revisione mentre la stessa violazione è costata molto più cara a un cittadino cinese residente a Napoli. Gli agenti lo hanno sorpreso a circolare con il suo veicolo senza revisione nonostante fosse già stato multato a fine novembre per lo stessa violazione a Prato. Per lui è quindi scattato un verbale da 1.959 euro e il mezzo è stato portato in depositeria: l’uomo infatti non capiva né parlava l’italiano e non comprendeva gli obblighi derivanti dalla custodia del veicolo. Nel corso dei controlli sono stati multati anche un conducente passato con il semaforo rosso (160 euro e taglio di 6 punti patente), uno che guidava utilizzando il cellulare (161 euro e taglio di 5 punti patente) e un bus che non era in regola con l’autorizzazione al transito in città (verbale da 81 euro). Infine gli agenti hanno sequestrato un veicolo per mancanza di copertura assicurativa e multato il conducente (849 euro). Ma c’è il sospetto che sia stato vittima di una truffa da parte di una pseudo agenzia di assicurazione e quindi scatteranno i controlli del caso. Intanto il veicolo è stato portato in depositeria.