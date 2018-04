Sicurezza stradale: domani Sit-in in piazza Beccaria

Dopo la triste notizia di stamani

La giornata odierna si è aperta con la tragica vicenda di un incidente mortale che ha coinvolto un ciclista in piazza Beccaria.

Firenze Ciclabile invita a partecipare a un sit-in. L’appuntamento per domani è fissato in piazza Beccaria, nei giardini di lato all’Archivio di Stato, alle ore 18.30. Si tratterà di una mezz’ora durante la quale verrà ribadita l’esigenza di un cambiamento di rotta nella gestione della mobilità e della sicurezza attiva e passiva sulle nostre strade.

Secondo FIAB Firenze Ciclabile il tam tam della rete ha portato alla decisione di convocare un sit-in per domani sul luogo dell’incidente: "Tutti i cittadini che hanno a cuore una mobilità basata sul rispetto reciproco e sulla tutela di una reale sicurezza sulle strade sono invitati a partecipare. Il sit-in non avrà bandiere ne’ promotori e Firenze Ciclabile è solo un attore in campo nella richiesta di maggiore sicurezza sulle strade. Una richiesta che deve necessariamente essere condivisa corale e propositiva".