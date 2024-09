Sicurezza a Firenze, è battaglia politica

“Dopo l'aggressione violenta al signore di 91 anni in Via Finiguerra, alla quale si sono aggiunti velocemente altri casi di gravità preoccupante (aggressione a Careggi all'autista del Tram, Spaccata Piazza V. Veneto, solo per citarne un paio) la nostra lista civica riceve risposte ufficiali dalla Giunta che fanno sbalordire, per numeri ed incongruenza".

Così i consiglieri della Lista Civica Eike Schmidt Paolo Bambagioni e Massimo Sabatini.

"A fine luglio - proseguono - appena insediati e convinti che la Sicurezza fosse il primo problema da affrontare in città, ci siamo subito preoccupati di chiedere quali fossero le reali forze della Polizia Municipale. Quel Corpo da cui ogni cittadino si attende servizio anche per la Sicurezza ma al quale un vero impulso in tali termini non è mai stato dato da nessuna Giunta degli ultimi decenni.

In risposta alla nostra interrogazione è arrivata a fine agosto la documentazione dell'Assessora Sparavigna (che alleghiamo) che dichiara per la P.M. un organico composto da soltanto 546 Agenti di Ruolo, cui si aggiungono 47 di quelli a tempo determinato (i cosiddetti ausiliari o "vigilini").

Un numero esiguo! Siamo al di sotto di 600 risorse, anche volendo considerare gli ausiliari (comunque non certo formati per garantire sicurezza, ed utilizzati praticamente solo per fare multe) e comunque siamo ben lontani dai numeri che abbiamo sempre sentito riecheggiare nelle stanze del Comune di Firenze.

La conferma ce la fornisce nientemeno che il sito della stessa Polizia Municipale (vedi schermata allegata di stamani ore 11) che riporta con chiarezza:

"La Direzione Polizia Municipale è composta da circa 729 appartenenti al Corpo che operano di norma in divisa e da 80 addetti amministrativi."

Sommando i numeri ufficiali forniti si ottiene il totale di 809 risorse. Una differenza clamorosa! Da 809 a 593 (considerando anche gli ausiliari) ci sono 216 risorse in meno!

Quale è la verità? Negli ultimi mesi ed anni, abbiamo sentito solo piagnistei ed abbiamo visto ben poca azione. Invece di lamentarsi con il Governo, perché i sindaci di Firenze non hanno corso con le loro selezioni? Selezioni che, tra l'altro, sembra siano state fatte "all'acqua di rose" non facendo valere per le prove fisiche quelle dimostrazioni di prestanza e forza fisica necessarie al coinvolgimento nei ruoli di Sicurezza per i futuri agenti (una recente inchiesta dell'emittente radiofonica cittadina "Lady Radio" ha riportato con chiarezza questo problema).

E dopo le notizie di ieri, invece di criticare gli avversari politici, perché gli assessori di riferimento (Giorgio per la Sicurezza e Sparavigna per la gestione del Personale) non hanno neppure controllato il sito della P.M.?

Quali esperienze in termini di Ordine Pubblico e Ripristino della Sicurezza ha questa Giunta? In che mani è stata messa la città? La sfida imbelle e ininterrotta che il crimine quotidiano ha lanciato alla città, purtroppo, risponde da sola.

Firenze è in emergenza e alla sua guida non ci sono persone adeguate", concludono i rappresentanti della Lista Schmidt.

La risposta non si fa attendere:

"In servizio ci sono 711 unità tra agenti e ispettori della pm. Un numero destinato a crescere grazie al concorso conclusosi da poco. Il centrodestra ha sollevato una questione senza fondamento". Così l'assessora al personale Laura Sparavigna replica alle dichiarazioni di due esponenti della Lista Civica Eike Schmidt sul numero di agenti della polizia municipale a disposizione del Comune. "Nell’interrogazione - ha spiegato - si chiedeva il conteggio del personale inquadrato esclusivamente come agente di polizia municipale ed effettivamente in servizio: questo numero, al 31 agosto 2024, ammonta a 546 unità, ovverosia il dato fornito nella risposta.

Se invece si vuole avere una informazione completa, al dato richiesto dal centro destra si deve sommare il personale impiegato con profilo di funzionario di polizia municipale, ossia 165 unità. Al 31 agosto 2024, quindi, il Comune poteva contare complessivamente su 711 tra agenti e ispettori. La piccola differenza con il dato pubblicato sul sito della pm, e sbandierato dall'opposizione, deriva solo da una differente data di rilevazione". "Ora viene il dubbio - ha concluso l'assessora - che il centrodestra o non sappia fare le domande giuste o che non sappia leggere i dati ottenuti.

In ogni caso ha sollevato un’accusa infondata".

Anche il capogruppo Lega in Palazzo Vecchio Guglielmo Mossuto interviene sulla questione sicurezza:

“Apprendiamo dalla stampa che nel fine settimana la Dlf Basket per la quarta volta da inizio estate, ha ricevuto “la visita” dei ladri. Questa volta il colpo è particolarmente pesante: 4mila euro la prima stima della società di via Paisiello. I ladri sarebbero entrati sfondando una finestra degli spogliatoi. Non è accettabile che le società sportive possano essere tartassate, senza che il Comune poi le tuteli in qualche maniera. Da settimane si riscontrano troppe spaccate per molte società nei vari quartieri fiorentini”.“Lo avevamo detto in altre circostanze passate, ma anche recenti, visto che le società sportive spesso sono sottoposte al rischio furti, di riproporre un specifico “Piano anti-spaccate” stavolta per le società sportive in modo da poterle tutelare oltre che consentire l'installazione di sistemi di videosorveglianza h24 davanti a determinati impianti, che radunano ogni giorno tanti cittadini.

La gente, i giovani, meritano attenzione e protezione. Se lo sport dalla Giunta Pd non viene difeso insieme ai suoi spazi, tante belle parole sul valore dello sport sono da considerarsi inutili”.