Si ribalta con l’auto in viale Strozzi, traffico in tilt

L’incidente intorno alle 7.20 all’altezza di via Ridolfi: conducente all'ospedale

Ha sbandato con la sua auto sbattendo su i veicoli in sosta e ribaltandosi su un fianco. È questa la prima ricostruzione della Polizia Municipale dell’incidente avvenuto stamani intorno alle 7.20 in viale Strozzi. Il conducente della vettura stava dirigendosi verso viale Lavagnini quando, all’altezza di via Ridolfi per cause da accertare, ha sbandato urtando sui veicoli in sosta. La sua auto a questo punto si è ribaltata su un fianco. Pesanti le ripercussioni sulla circolazione con forti rallentamenti della direttrice in ingresso città dall’Isolotto. Il veicolo è stato rimosso intorno alle 8.30 dopo le operazioni di soccorso e i rilievi; la circolazione si è progressivamente normalizzata per tornare regolare alle 9.30 circa. Il conducente è stato portato in ospedale in condizioni non gravi. La dinamica è al vaglio della Polizia Municipale.