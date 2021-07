Si inaugura il Convivio dantesco degli Ottoni

Il festival internazionale “Italian Brass Week” si svolgerà a Firenze, dall’1 all’8 agosto 2021, ed è organizzato dall’associazione culturale Italian Brass Network, in collaborazione con il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, l’Orchestra da Camera Fiorentina, con il patrocinio del Comune e della Città metropolitana di Firenze, della Regione Toscana, dei Consolati e delle Ambasciate e il contributo del Ministero della Cultura, Estate Fiorentina, e della Fondazione CRF.

Il titolo di questa nuova edizione “Dal Convivio degli ottoni al banchetto della conoscenza” vuole essere un chiaro omaggio a Dante Alighieri, nel 700esimo anniversario dalla sua morte. L’amore e la forza sono costanti immortali ed eterne che trovano compimento nella nostra arte, la musica.

Non è un caso che Dante, proprio nel “Convivio”, esalti la figura di Orfeo, di quel poeta che, con l’amore dei suoni della sua magica lira, ammaliava l’uomo e incantava la natura, così come con la forza della passione riusciva a muovere i sassi, a placare gli affanni e a rigenerare gli animi. Dante e Orfeo sono per il festival, il poeta e profeta che ci invitano al nuovo banchetto musicale, per condividere la conoscenza universale del mondo degli ottoni.

Come nel “Convivio”, il festival pone al centro l’elemento divulgativo del sapere, costantemente alla ricerca di un pubblico più esteso possibile, quel pubblico che, come per Dante, in tutte le precedenti edizioni, e in special modo nella scorsa edizione del 2020 è stata condizionata dall’emergenza sanitaria.

Il Festival, come da sua ventennale tradizione, trova fondamento nella costruzione della sapienza, quella sapienza che permette a migliaia di giovani musicisti, studenti e professionisti, provenienti da oltre 40 nazioni del pianeta, di continuare a ricercare la bellezza del linguaggio musicale, in tutte le sue molteplici sfaccettature, per poterla comunicare a tutti gli appassionati ascoltatori.