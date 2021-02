Si chiama Boutique Solidale for ANT

Un vero e proprio Temporary di abbigliamento, accessori e profumeria quello aperto a Firenze in piazza Damazia 37/R (lato gelateria e pasticceria) dal martedì alla domenica compresa (chiuso il lunedì) in orario 9,30-13,00 e 14,00-19,30 dalla Fondazione

L’iniziativa è stata resa possibile dalla gratuità del locale utilizzato e dalla disponibilità della merce nuova, donata dalle migliori aziende di moda, che a causa della pandemia e il conseguente blocco degli eventi natalizi era rimasta nei magazzini di ANT. Sarà possibile trovare tante occasioni per fare un regalo solidale come abbigliamento (giacconi e piumini), maglieria, accessori (borse, cinture e portafogli) e tante scarpe. I volontari ANT vi aspettano numerosi per consigliarvi al meglio, ma è meglio affrettarsi perché, come dice la parola, l’evento è temporaneo e chiuderà i battenti domenica 21 febbraio.

Tutti i fondi raccolti andranno a sostegno delle attività gratuite di assistenza medico-specialistica domiciliare ai malati di tumore e di prevenzione oncologica di Fondazione ANT.

La struttura sanitaria di ANT nella regione Toscana è composta da 9 medici, 1 nutrizionista, 8 infermieri e 5 psicologhe.