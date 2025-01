Sì alla riqualificazione di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto

Il consigliere del Partito Democratico Enrico Ricci ha presentato un question time, al quale ha risposto la vice sindaca ed assessora all’ambiente Paola Galgani, sulla riqualificazione di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto.

“Si tratta di un’area verde piccola ma vicina all’istituto scolastico Don Minzoni. È dunque importante – spiega il consigliere PD Enrico Ricci – garantire la presenza del verde e far rimanere libera quella zona da isole di di calore.

La vice sindaca ha sottolineato come occorra non solo garantire la presenza di alberi per evitare isole di calore ma anche terreni drenanti per l’acqua. Per questo verrà quindi sostituito l’asfalto e rifatto con materiale drenante, alzandolo di 15 cenitemetri garantendo così anche una maggiore protezione alle piante. Verrà inoltre piantato un nuovo bagolaro per equilibrare il verde verticale. Verranno poste anche mattonelle anti trauma e si avrà una generale riduzione della superficie pavimentata. Verranno installati nuovi giochi, tra cui un’altalena doppia e l’obiettivo è di rendere il giardino più inclusivo dal punto di vista dei giochi.

Mi auguro che nei primi sei mesi di quest’anno – conclude il consigliere PD Enrico Ricci – si possano effettuare questi lavori ed attendiamo il giorno dell’inaugurazione”.