SHOE: nuovo temporary store a Milano Marittima

L'Estate 2020 comincia con una novità della moda

SHOE, brand che pone le sue radici stilistiche tra sportswear italiano e streetwear internazionale, celebra il ritorno all’estate ed alle vacanze, mai come in questo momento fonte e simbolo di speranza e ritorno alla vita, con l’apertura di un temporary store a Milano Marittima. Non poteva che essere la Romagna, terra di fondazione del brand, la protagonista di questo primo retailer test di SHOE e non poteva che essere una delle città chiave del turismo della nostra East Cost ad ospitarlo. Nel cuore dello shopping di Milano Marittima, in Viale Matteotti 26/A, il temporary store di SHOE ospiterà tutte le collezioni must del brand. Gli appassionati di moda troveranno dunque i celebri truck pants in tutta la loro ampia gamma, insieme a Tshirt, felpe ed accessori che con le loro grafiche eclettiche e la moltitudine di colori rappresentano il miglior omaggio alla nuova stagione, tanto desiderata, ormai alle porte. E al suo senso di libertà, valore fondante di SHOE, espresso in una delle collezioni italiane di at leisure più originali. Shoe crea collezioni Uomo, Donna e Kids, disponibili in più di 600 multibrand italiani.