Sfilata alla Champagnerie Chez Moi di Pietrasanta per Cinzia Diddi

La stilista fiorentina e il fotografo Thomas Capasso

Cinzia Diddi era nei giorni scorsi in Versilia, protagonista e al centro dell’obiettivo per le sue creazioni. Mercoledì 21 agosto per la sfilata Luxury in piazza Crispi a Pietrasanta la stilista fiorentina ha scelto un piccolo locale, l'enoteca e champagneria di Alessandro e Alberto Santini, 50 etichette di vino e musica quale cornice delle sue foto.

Con la collaborazione con il fotografo Thomas Capasso ha presentato una piccola collezione di dieci abiti. La collezione è una parata di abiti Svarowsky, pietre preziose e paillettes. La sfilata è stata spettacolare, focalizzando l’attenzione sui pochi abiti presentati di alta moda. Un evento che ha mostrato il lato scenografico della sulla griffe toscana.