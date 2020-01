Sex toys al Pitti Uomo 2020

LELO sarà il primo brand a partecipare all’appuntamento per eccellenza della moda dal 7 al 10 gennaio

LELO, brand svedese leader nel settore dei sex toy, sarà presente in uno stand dedicato al PITTI Uomo 2020 di Firenze, la manifestazione dedicata al “pronto moda maschile”, organizata dal 7 al 10 gennaio Pitti Immagine.

LELO sarà il primo brand di articoli dedicati al lifestyle intimo a partecipare, consentendo di incontrare alla Fortezza da Basso le esperte del piacere LELO nell’AREA UNCONVENTIONAL, dedicata allo street style multiespressivo: grintoso nel design, luxury nei dettagli, ipertecnico nei materiali. Nel corner LELO ci saranno infatti sia prodotti dedicati all’uomo, sia quelli dedicati alla donna; tra gli articoli di punta e i best seller ci sarà in anteprima nazionale anche il nuovissimo F1s, il sex toy per l’uomo che abbina il design inconfondibile di LELO ad un’anima high tech.