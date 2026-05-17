TIM: liceziamento politico di un sindacalista?

Quanto è davvero sicuro il proprio posto di lavoro nell'era del controllo digitale totale? Se un tempo il licenziamento per giusta causa richiedeva mancanze gravi e reiterate, oggi sembra che la soglia della tolleranza aziendale si sia assottigliata fino a diventare un'arma di precisione chirurgica per eliminare il dissenso. Il licenziamento in tronco di Simone Vivoli, delegato storico e Segretario Nazionale della FLMUniti-CUB presso la sede TIM di Firenze, non è solo una sanzione disciplinare: è un caso studio sulla sproporzione del potere e sulla fragilità dei diritti dei lavoratori nelle grandi aziende strategiche. Un caso che ci costringe a chiederci se la "fiducia" sia diventata un concetto unidirezionale, usato per blindare il comando e silenziare la tutela dei diritti.

I dati tecnici alla base del provvedimento disciplinare notificatogli il 13 maggio 2026 appaiono a un'analisi obiettiva. La contestazione di TIM si basa su un'attività di monitoraggio capillare che ha isolato otto email inviate tra l'8 gennaio e il 7 aprile 2026. Scomponendo il "corpo del reato":

Frequenza: Una media di una email ogni dieci giorni.

Una media di una email ogni dieci giorni. Impatto temporale: Circa 1-2 minuti per ogni comunicazione.

Circa 1-2 minuti per ogni comunicazione. Bilancio complessivo: 15 minuti totali di "tempo sottratto" in un intero trimestre lavorativo.

Dinanzi a tali cifre, le motivazioni dell'impresa parlano di "danno alla produzione" e di "mancanza della prestazione". Non esiste però evidenza segnalata dai responsabili diretti di un calo misurabile della produttività. infatti, sottolineano dalle sigle sindacali, siamo di fronte ad "accuse del tutto pretestuose", dove la sanzione massima – l'espulsione definitiva dal ciclo produttivo – viene applicata per un'inezia cronometrica che in qualsiasi altro contesto verrebbe ignorata. Paradosso quando si analizzano i regolamenti interni di TIM.

Le norme aziendali sull’utilizzo della posta elettronica prevedono esplicitamente la possibilità di un "uso privato residuo" dei servizi interni. Eppure, l'azienda ha invocato la "rottura del vincolo fiduciario". La norma sull'uso residuo diventa così una trappola: una concessione teorica che si trasforma in capo d'accusa selettivo, creando uno stato di precarizzazione permanente.

Perché proprio Vivoli? La risposta risiede nel contenuto di quelle otto email e nella sua attività come Segretario Nazionale FLMU-CUB. Vivoli stava fornendo assistenza sindacale a un ex dipendente TIM, ora transitato in FiberCop a seguito dello smembramento dell'azienda, che necessitava di recuperare documenti personali fondamentali come le buste paga.

I contenuti delle email contestate però non avrebbero alcun rapporto con l'attività di conciliatore nelle procedure sindacali svolta da Vivoli. Non vi era, dunque, alcun "conflitto funzionale" né alcuna esortazione ad azioni contro la società. Si trattava di pura solidarietà amministrativa tra lavoratori.

La reazione della base è stata unitaria. Le sigle FLMU-CUB, SNATER, COBAS del lavoro privato e CISAL Comunicazione hanno lanciato un segnale di resistenza, al grido di: "Alziamo la testa: toccano uno, toccano tutti".

La mobilitazione è stata fissata per martedì 19 maggio. I lavoratori incroceranno le braccia per due ore a fine turno. Il cuore della protesta sarà a Firenze, con un presidio davanti alla sede TIM-FIBERCOP di viuzzo dei Bruni a partire dalle ore 14:30. Non è solo una richiesta di reintegro, ma un atto di difesa della dignità collettiva contro quella che viene percepita come una "epurazione" mirata. Secondo la Federazione Toscana P.CARC, il caso Vivoli è un sintomo della fase terminale della crisi del sistema capitalista, dove la competitività si gioca sulla compressione dei costi vivi, inclusa la sicurezza e la libertà di critica.

Mentre i sindacati preparano le carte per impugnare un provvedimento sproporzionato, resta aperta una domanda provocatoria: l'azienda può monitorare ogni secondo del tuo tempo per punirti?