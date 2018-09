​Settembre Prato è Spettacolo: nella piazza della musica le ultime due serate dedicate a band e artisti italiani

Sul palco di piazza Duomo Cristiano De André

“Settembre Prato è Spettacolo" vede stasera - 3 settembre - sul palco di piazza Duomo Cristiano De André con il suo collaudatissimo live De André canta De Andrè – Best of. I più grandi brani di Fabrizio saranno proposti dal figlio Cristiano con arrangiamenti che donano alla performance un’impronta molto personale, con l’obiettivo di portarli all’attenzione di un pubblico giovane o magari non particolarmente conoscitore della canzone d’autore italiana. Con Cristiano De Andrè, di nuovo sul palco dopo una pausa di alcuni mesi per problemi alle corde vocali, alcuni tra i migliori performer italiani: Osvaldo Di Dio alla chitarra, Davide Pezzin al basso, Davide Devito alla batteria e Stefano Melone alle tastiere.

La serata del 2 settembre è stata invece infiammata da un pubblico, non numerosissimo ma molto partecipe, da due band italiane di lungo corso e con diversi album all’attivo. Hanno aperto la serata i poliedrici musicisti degli A Toys Orchestra, tra le più longeve ed autorevoli band italiane. A quattro anni di distanza dall’ultimo lavoro sono tornati con Lub Dub, un album dai suoni intimi e strazianti, riproposti in una performance dal vivo che non ha dato alcuno spazio alla spettacolarità, per concentrarsi tutta sull’espressione musicale libera e molto personale di questa ottima band campana. Caratteristica in comune delle due band sul palco, anche The Zen Circus vantano una carriera ventennale. La classica formazione a 4 del rock ha oltre mille concerti e dieci album all’attivo. Un pubblico affezionato e transgenerazionale ha cantato insieme alla band pisana tutti i loro maggiori successi, caratterizzati dal quel folk rock punkeggiante contaminato dal cantautorato italiano più trasgressivo. Veri animali da palco, non hanno risparmiato energia e sudore per offrire uno spettacolo coinvolgente e progettato per il coinvolgimento più sfrenato.