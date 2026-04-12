Sesto tra fuochi e diritti sindacali, verso le elezioni comunali

Sesto Fiorentino non è più solo un avamposto della cintura fiorentina: è un laboratorio politico dove si incrociano le tensioni del nostro tempo: dalla crisi ambientale alle nuove frontiere del diritto del lavoro, passando per una metamorfosi urbanistica che sta ridisegnando il volto dei quartieri.

In questo scenario, ogni cantiere aperto e ogni sentenza del tribunale non sono fatti isolati, ma tasselli di una narrazione più ampia che punta dritto all'appuntamento elettorale del 2026. Dietro le quinte di Palazzo Comunale si muovono forze profonde e complesse "geometrie politiche".

Il Parco della Piana, polmone verde inserito nella rete europea Natura 2000, è teatro di un'escalation inquietante che supera i confini del semplice vandalismo. I numeri parlano chiaro: decine di incendi registrati dallo scorso giugno ad oggi. Nonostante la denuncia formale presentata ai Carabinieri Forestali nell'ottobre 2025 dal Presidente di Legambiente Toscana, Fausto Ferruzza, e da Stefano Mattii (CIAS Legambiente Sesto), la scia di fuoco non si è fermata. Il rogo del "Capanno del Chiurlo" avvenuto nella notte di lunedì 2 marzo, segna la quarta struttura per l'osservazione avifaunistica distrutta dopo la denuncia di ottobre. Una sequenza che le istituzioni non esitano a definire di stampo intimidatorio.

"Non è accettabile che segnali così gravi, che hanno il sapore dell’intimidazione mafiosa, colpiscano chi da anni difende il Parco – dichiara il consigliere regionale Luca Rossi Romanelli – Chi difende l'ambiente non deve essere lasciato solo: serve la massima attenzione per individuare i responsabili in un’area minacciata anche dalla speculazione del nuovo aeroporto."

Mentre a livello nazionale il dibattito sul salario minimo resta al palo, Sesto ha siglato un protocollo d'intesa con CGIL, CISL e UIL che mira a diventare un modello per tutta la Toscana. L'obiettivo è blindare la dignità del lavoro nella filiera degli appalti pubblici, estendendo tutele che superano i minimi di legge. L'accordo interviene su tre fronti critici: il contrasto ai "contratti pirata", il limite rigoroso ai subappalti e l'applicazione della responsabilità solidale.

"Si interviene circoscrivendo il concetto di equivalenza fra i contratti ed estendendo i diritti lungo tutta la catena produttiva," spiega Bernardo Marasco (CGIL). "Vogliamo garanzie reali su salari e sicurezza, partendo dall'applicazione irrinunciabile dei contratti nazionali."

La sindaca f.f. Claudia Pecchioli ha rivendicato la natura politica dell'atto: tradurre la "dignità del lavoro" da slogan a strumento tecnico vincolante.

Tuttavia quasi negli stessi giorni al Tribunale del Lavoro di Firenze IKEA è stata condannata per comportamento antisindacale (ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori) per aver rimosso nottetempo, tramite vigilanza privata, le bandiere sindacali esposte davanti al negozio di Sesto Fiorentino durante le mobilitazioni per il contratto integrativo del 2025. Non solo: il personale di sicurezza aveva depositato i vessilli all'interno dei locali RSU senza alcuna autorizzazione. La sentenza del giudice non lascia spazio a interpretazioni:

Cessazione immediata della condotta lesiva.

della condotta lesiva. Obbligo di astensione futura da simili atti.

futura da simili atti. Condanna alle spese legali per la multinazionale svedese.

"Questa sentenza ristabilisce il rispetto delle regole democratiche," sottolinea Umberto Marchi (Filcams CGIL). "L’azienda non può agire unilateralmente rimuovendo simboli o accedendo ai locali della rappresentanza. È un segnale forte: il modello di relazioni deve basarsi sul confronto, non sull'arbitrio".

In questo scenario ambientale la politica sestese è già in clima elettorale. Da un lato, il PD e la sinistra hanno blindato la candidatura di Damiano Sforzi, cercando di tenere unito un fronte che va dai 5 Stelle a Sinistra Italiana sotto il vessillo del "no" all'aeroporto. In precedenza, il PD aveva considerato il nome di Giulia Barducci, ma la coalizione ha poi ufficializzato Sforzi come figura di sintesi.

Dall'altro, è nata la sfida di "Sesto Riformista", guidata da Alessandro Martini e sostenuta da una galassia che include Azione, Italia Viva e +Europa. Il punto di rottura non è solo tecnico, ma politico e personale. Martini punta il dito contro quello che definisce il "padre" dell'aeroporto: il Presidente della Regione Eugenio Giani. Secondo il leader riformista, l'esclusione della sua lista dal "campo largo" sarebbe figlia dell'incoerenza del PD, che oggi rivendica battaglie storicamente riformiste (come la valorizzazione del Museo Ginori o il nuovo Teatro-Auditorium in centro) ma nega il confronto sulle primarie.

Stefania Papa sarà la candidata per il centrodestra, sostenuta da Fratelli d’Italia e Forza Italia (ma senza il supporto della Lega in questa fase).

Beatrice Corsi sarà candidata della formazione ambientalista e di sinistra Ecolò, che ha deciso di correre autonomamente rispetto al PD.

Leonardo Brunori sarà candidato per la lista Un'altra Sesto, espressione dell'area della sinistra radicale e dei movimenti locali.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sta per atterrare concretamente in città attraverso il progetto "Nuove CA.SE.", un investimento da 5,4 milioni di euro. Non si tratta di semplici manutenzioni, ma di una riscoperta di funzioni sociali per il patrimonio pubblico esistente. I tre pilastri dell'intervento sono:

Via Signorini: Recupero ed efficientamento di 36 alloggi ERP.

Recupero ed efficientamento di 36 alloggi ERP. Palazzo Pretorio: Restauro dello storico complesso, per anni simbolo di abbandono nel cuore della città.

Restauro dello storico complesso, per anni simbolo di abbandono nel cuore della città. Ex ludoteca Querceto: Trasformazione in un Centro Servizi per la Comunità, un nuovo presidio di prossimità.

Sesto Fiorentino si trova oggi davanti a una scelta di identità. Se i progetti PINQUA e i protocolli sul lavoro guardano al futuro, restano aperte le ferite del quotidiano. La tensione espressa da Confesercenti sulla riqualificazione di Piazza Vittorio Veneto e il monitoraggio dei cantieri della Tramvia dimostrano che la rigenerazione non è un processo indolore. Il rischio è che la nuova mobilità e lo spostamento del mercato settimanale possano penalizzare il commercio di vicinato, vitale per la coesione sociale.

Tutela della Piana, diritti sindacali, rigenerazione urbana e "lavoro buono": sono queste le sfide che peseranno sulle urne e nelle piazze. In un momento di trasformazioni così repentine, quale visione di città prevarrà? Sesto rimarrà un laboratorio progressista o soccomberà alle sue stesse frammentazioni politiche? La risposta, come sempre, passerà dalla capacità della partecipazione collettiva.