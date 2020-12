Caso Serinper: interrogazione di Torselli (FdI)

L'inchiesta giudiziaria di Massa a un anno dall'inaugurazione della struttura 'I Numeri complessi'

“Poco più di un anno fa Giani definiva la cooperativa Serinper il simbolo di un nuovo modo di vivere il rapporto tra pubblico e privato nel contesto dei servizi sociosanitari. Abbiamo chiesto, attraverso un'interrogazione regionale, se il Presidente della Regione ritiene che tutt'ora i progetti della cooperativa sono all'avanguardia e un modello virtuoso”. Così il Presidente del gruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, Francesco Torselli “Le indagini sono ancora in corso e la magistratura farà chiarezza sulle responsabilità della vicenda. Intanto, sarebbe necessario che la Regione faccia chiarezza anche in merito all'accreditamento delle strutture della cooperativa al Sistema regionale. Speriamo - conclude Torselli – che Giani venga il prima possibile a riferire in aula”.

"Non volendo minimamente sovrapporci alle delicate indagini della Magistratura sul caso Serinper -affermano anche i Consiglieri regionali della Lega- riteniamo, però, fondamentale, proprio prendendo spunto dalla vicenda che ruota attorno alla predetta cooperativa, chiedere l'avvio di una indagine conoscitiva del Consiglio regionale sul sistema di accreditamento, sulle convenzioni e sui controlli di cui la Regione è responsabile, nei confronti di quei soggetti chiamati a prendersi cura di bambini, anziani e soggetti fragili in generale". "E' chiaro -prosegue la nota- che la memoria va ai tragici fatti del Forteto e se anche le dimensioni della recente vicenda in oggetto, paiono non essere paragonabili a quanto successo nella comunità mugellana, è parimenti importante conoscere appieno tutti i meccanismi che regolano i rapporti fra le Istituzioni e chi è deputato a svolgere un compito di assoluto valore sociale." "Vogliamo -precisano i Consiglieri leghisti- analizzare la complessa tematica da vicino per adottare fin da subito i correttivi che servono, affinchè non accadano più situazioni del genere sul nostro territorio". "I bambini non si toccano-tuonano gli esponenti leghisti - dobbiamo pertanto puntare a riformare costruttivamente un sistema, rendendolo il più possibile trasparente e sempre meno condizionabile dalla politica o da interessi che confliggono chiaramente con la dignità dei soggetti più deboli che a queste strutture sono affidati."