Serie A TIM 2019/20: domani l'Hellas Verona nella 32^ giornata

Domenica 12 luglio (ore 19.30) allo stadio 'Franchi'

Firenze - Alla vigilia del match del ‘Franchi’ contro la Fiorentina, in programma domani, domenica 12 luglio, con calcio d’inizio alle ore 19.30, e valido per la 32^ giornata della Serie A TIM, la squadra di mister Ivan Juric - trasferitasi in giornata a Firenze - ha sostenuto nel Centro Tecnico Federale di Coverciano una seduta di allenamento nel tardo pomeriggio.

Nella partita d'andata, disputata il 24 novembre 2019 al Marcantonio Bentegodi il risultato è stato 1-0 per il Verona, rete di Samuel Di Carmine al 66'. Nelle 15 trasferte di questo campionato il Verona ha realizzato esattamente un gol in media a partita (15). Solo Napoli (22) e Atalanta (17) hanno colpito più legni del Verona (16) nel corso di questa Serie A.