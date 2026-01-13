Serie A: per i bookmaker Fiorentina e Genoa vedono la salvezza

ROMA – Il prezioso 1-1 del Franchi contro il Milan, con vittoria sfiorata, è un'altra preziosa boccata d'ossigeno per la Fiorentina nella lotta salvezza. Ne sono convinti anche i bookmaker che, riporta Agipronews, offrono la discesa in Serie B degli uomini di Paolo Vanoli a 4 su Planetwin365 e Goldbet, ancora in risalita rispetto al 3,75 della scorsa settimana. I toscani sono ora appaiati, in lavagna, al Genoa, tornato alla vittoria contro il Cagliari.

Il buon 2-2 del Pisa a Udine non convince i betting analyst: i ragazzi di Alberto Gilardino restano in “pole” per la retrocessione a 1,25, poco sotto al Verona di Paolo Zanetti, ultimo in classifica, che scende da 1,40 a 1,35 dopo la sconfitta del Bentegodi contro la Lazio.

Costa cara al Lecce la sconfitta interna nello scontro salvezza contro il Parma: i salentini passano da 2 a 1,70.