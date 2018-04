Serie A: i Viola costretti a rincorrere la classifica

La Fiorentina vince le ultime cinque partite in campionato e si rilancia in chiave coppe europee, grazie a un rigore di Veretout e un guizzo di Simeone

VIDEO — La Fiorentina con un gol per tempo ha ragione dei bianconeri, autori di una prestazione volonterosa, ma che paga senza possibilità di appello due distrazioni difensive. Marcatori: al 29’ Veretout (rig.), nel secondo tempo al 27’ Simeone.

La Fiorentina non vinceva cinque gare consecutive in campionato da ottobre 2015. Grazie anche al nono gol di Giovanni Simeone in questo campionato e alla quinta rete per Jordan Veretout in Serie A, prima su rigore. L'attaccante argentino in particolare non segnava fuori casa dallo scorso ottobre. E dire che, per la prima volta in questo campionato, la Fiorentina ha cambiato cinque titolari rispetto alla partita precedente.