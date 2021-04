Serie A: gran finale in testa-coda

Foto tratte dal sito ufficiale www.acffiorentina.com

Una tappa durissima nella lotta alla salvezza. Con l'Inter ormai sulla via del tricolore, la 34ª giornata di Serie A si anima soprattutto con tre match in cui si incrociano i due fronti caldi della classifica, vale a dire la caccia alla zona Champions e la lotta per non retrocedere.

Valevole per la 34° giornata di Serie A, Bologna-Fiorentina, in programma domenica alle 15:00 allo stadio Dall’Ara, sarà affidata alla direzione di Dionisi di L’Aquila.

Il Bologna ha pareggiato soltanto una delle ultime 10 partite di Serie A (1-1 v Torino) - completano il parziale quattro successi e cinque sconfitte. E se la Fiorentina cerca la vittoria, deve contare su Dusan Vlahovic, il più giovane giocatore ad aver realizzato almeno 17 gol in una singola stagione di Serie A dal 1958/59. Il predecessore è nientemeno che José Altafini.

"Un minuto e due episodi ci hanno cambiato la storia a Sassuolo. Questo è presagio di tensione. Poi però le prestazioni delle ultime due settimane hanno dato fiducia e tranquillità" sintetizza il tecnico gigliato in vista della gara contro il Bologna "Anche sotto l’aspetto mentale è importante gestire anche le situazioni negative nella partita. In alcuni momenti puoi patire, ma l’equilibrio di squadra deve farti mantenere sempre la stessa applicazione di gioco e di principi".

"Bisognerà essere ordinati e concentrati. Dovremo essere incisivi e pericolosi. Dobbiamo migliorare da qui alla fine del campionato facendo il massimo. Questo lavoro che i ragazzi stanno mettendo sul campo deve portare continuità di risultati e di prestazioni. E’ un finale di campionato dove non vanno fatti calcoli ma bisogna essere solo determinati".

"Castrovilli sta recuperando da un problema fisico, e ci sono altre situazioni che potremo gestire a partita in corso. Vedremo chi sta meglio, ma al di là di chi comincia sarà importante essere tutti concentrati e mettere da parte l’ -Io- per il gruppo".

Ma non c'è solo la Fiorentina a tribolare. Anche le avversarie del fondo classifica tremano e incrociano il loro destino con chi corre per le coppe europee. Perché quattro squadre in due punti, rendono la lotta per un posto in Champions sempre più calda.

All'Olimpico domenica scende un Genoa che gravita sei punti sopra il terz'ultimo posto, e che con un risultato positivo contro la la lanciatissima Lazio farebbe un passo decisivo verso la salvezza.

In zona retrocessione giornata caldissima anche per Spezia e Crotone. Ai rossoblù, impegnati in casa contro l'Inter, spetterà il compito più duro.

Per lo Spezia è invece in programma la trasferta contro un Verona che arriva da quattro ko di fila.

Il Benevento è chiamato all'impresa nella sfida di domani a San Siro, contro un Milan crollato al quinto posto, ma ancora in piena corsa Champions. Entrambe sono in un periodo negativo. I rossoneri vengono da due sconfitte consecutive e sono ormai stati agganciati da Napoli e Juventus. I sanniti stanno vivendo un 2021 rovinoso

Più tranquilla, sulla carta, la situazione del Torino, in campo lunedì: contro un Parma ormai fuori dai giochi.

Gara apparentemente semplice per il Napoli che ospiterà il Cagliari impegnato nella lotta retrocessione, anche se reduce da tre vittorie nelle ultime tre partite. Il Napoli è (con il Crotone) la squadra che pareggia di meno.