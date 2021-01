Serie A Donne, Fiorentina-San Marino 3-1

ph Acf Fiorentina

Reti viola di Middag, Baldi e Sabatino.

La Fiorentina femminile torna al Bozzi e vince 3-1 sul San Marino Academy grazie alle reti di Middag, Baldi e Sabatino.

Alla partenza il match si rivela subito spigoloso, con continui contrasti e poche conclusioni in rete. Bisogna aspettare oltre la mezz'ora per la prima occasione che arriva sui piedi delle ospiti. Baldini infatti riceve il pallone dopo una buona giocata offensiva e colpisce l'esterno della rete, mettendo però i brividi alla retroguardia viola. La risposta gigliata è affidata a Sara Baldi, oggi MVP della partita, ma anche lei non trova la via del goal.

Il secondo tempo è totalmente un'altra partita: nel giro di 5 minuti due traverse accendono lo scontro, prima il San Marino ancora con Baldini, poi la Fiorentina con Adami. Il primo goal arriva al 68' quando al termine di una giocata corale il pallone arriva in area per Tessel Middag che cinica va a cercare l'angolo lontano. Viola in vantaggio e primo goal con la Fiorentina per la centrocampista olandese. Il San Marino tenta allora una sortita offensiva con Barbieri che - marcata da Zanoli - si sbilancia e cade: per l'arbitro è rigore e l'attaccante sammarinese dal dischetto non sbaglia.

La Viola si butta in avanti alla disperata ricerca del vantaggio che si concretizza grazie a Sara Baldi che raccoglie il pallone al limite e scaglia un missile dove Salvi non può arrivare: 2-1 e prima rete in campionato per Baldi. Il San Marino continua a rendersi pericoloso ma al 94' arriva un altro eurogoal di Sabatino che chiude definitivamente i conti.

Al Bozzi finisce 3-1 per la Fiorentina che sale ora al 4° posto in classifica.



Formazioni:



ACF FIORENTINA: Ohrstrom (C), Quinn, Adami, Cordia (62' Zanoli), Thogersen, Middag, Vigilucci, Baldi, Monnecchi (62' Kim), Clelland (46' Tortelli) , Sabatino. A disposizione: Tinti, Schroffenegger, Kim, Pastifieri, Santini, Innocenti, Zanoli, Mani. All.Nicola Melani.



SAN MARINO ACADEMY: Salvi, Nozzi, Micciarelli, Baldini (89' Pirini), Menin (C), Rigaglia, Venturini, Costantini (88' Babnik), Chandarana (63' Vecchione), Kunisawa, Barbieri (81' Di Luzio). A disposizione: Bonora, Cecchini, Giuliani. All.Alain Conte.

Risultato finale 3-1 (68' Middag, 74' Barbieri RIG, 86' Baldi, 94' Sabatino)