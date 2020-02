Serie A: con il Milan Pioli sfida il suo passato

Il tecnico rossonero torna allo stadio Franchi in una sfida equilibratissima

La 25° giornata di Serie A porta il Milan di Mister Pioli a Firenze, contro la Fiorentina ora di Beppe Iachini. Stefano Pioli avrà sicuramente un tuffo al cuore quando sabato sera entrerà al Franchi. Lui che ha allenato i viola per due stagioni e che ne è stato il capitano da calciatore, torna nel suo stadio alla guida del Milan a caccia del piazzamento che porti in Europa. La sfida al suo passato sarà tutt’altro che semplice.

Una trasferta delicata, da affrontare con la massima concentrazione. Molto è cambiato rispetto alla gara d'andata di San Siro, persa dal Milan, in primo luogo i due allenatori. Allo Stadio Artemio Franchi va in scena una sfida ricca di obiettivi e significati.

Alla vigilia dell'incontro, Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa da Milanello: "Sarà un'emozione per quello che ho e abbiamo vissuto a Firenze, per tutte le persone e l'ambiente con cui abbiamo lavorato. Siamo stati partecipi di un'esperienza tragica che abbiamo voluto trasformare in positività, nel ricordo dei valori che ci aveva trasmesso Davide Astori. Lui è sempre dentro di me e sono convinto che sia felice di vedermi al Milan. Non avrei mai voluto vivere una situazione del genere, ma mi ha permesso di diventare un uomo e un tecnico migliore". "Ci aspetta una partita difficile, dobbiamo affrontarla con attenzione ma grande convinzione nei nostri mezzi. La nuova proprietà a Firenze ha portato più convinzione e più coraggio e, dopo l'ultima vittoria, troveremo un'atmosfera diversa".