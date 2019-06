Senato, un minuto di silenzio per ricordare Zeffirelli

L'omaggio nella stessa aula dove il 6 aprile scorso il Maestro ricevette dalla presidente Casellati il premio alla carriera come 'genio ed eccellenza italiana nel mondo'

(DIRE) Roma, 18 giu. - "Franco Zeffirelli. In apertura di seduta, un minuto di silenzio per ricordare il Maestro Zeffirelli, nella stessa Aula del Senato dove lo scorso 6 aprile ha ricevuto, dal Presidente Elisabetta Casellati, un premio alla carriera, quale 'genio ed eccellenza italiana nel mondo'". Cosi' sull'account twitter del Senato.

Ieri la presidente, lo ricordiamo, è venuta a Firenze dicendo tra l'altro: "Sono venuta a rendergli omaggio qui a Firenze, nella sua città: del resto Zeffirelli rappresenta l'eccellenza e la genialità italiana nel mondo. E' stato un uomo libero, come deve essere libera l'arte in tutte le sue articolazioni. Lo ricordo con affetto, la sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile per tutti".