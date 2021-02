Seminario in webinar sulla Brexit

L’evento ad Arezzo il 16 febbraio 2021

Arezzo, 12 febbraio 2021 – Si terrà martedì prossimo, 16 febbraio, dalle ore 15.00 alle 17.30, un webinar sulle conseguenze della Brexit per gli operatori commerciali italiani, organizzato dalla Camera di Commercio di Arezzo-Siena in collaborazione con l’Ufficio ADM di Arezzo e con PromoSienArezzo. Per ADM interverranno Simone Manetti Bartoli e Marco Sanna dell’Ufficio di Arezzo, che illustreranno le conseguenze della Brexit sugli scambi commerciali UE/UK e sulle procedure doganali, con un approfondimento sullo status di esportatore autorizzato e sull’origine preferenziale. È previsto anche un intervento di Gabriella Migliore, Direttore dell’Help Desk Brexit dell’Agenzia ICE di Londra sull’esperienza dell’Help Desk Brexit. Il Webinar si svolgerà in diretta streaming mediante la piattaforma "Google Meet”. Per maggiori informazioni: promosiena@as.camcom.it - tel. 0577 282494.