Scuole a Firenze: aperte le iscrizioni per l'anno 2020-2021

Ecco il link con tutte le info

Partono in questi primi giorni di gennaio le iscrizioni a tutte le scuole di ogni ordine e grado di Firenze. Lo comunicano gli uffici educazione del Comune, che spiegano nel dettaglio anche tutte le modalità per iscriversi.

Per quanto riguarda le scuole dell’infanzia comunali le iscrizioni si aprono domani, 9 gennaio, e resterà possibile iscriversi esclusivamente in modalità on-line (con credenziali di accesso, carta nazionale dei servizi Cns o tramite identità digitale Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale) fino al 31 gennaio. Dalle ore 8 del 9 gennaio fino alle 20 del 31 gennaio 2020 sarà possibile presentare domanda per le scuole dell'infanzia comunali e/o statali anche attraverso il servizio on-line con credenziali di accesso, carta nazionale dei servizi (TSE/CNS) o tramite identità digitale Spid, messo a disposizione dal Comune di Firenze.

Per quanto riguarda invece le altre scuole statali, i moduli per l’iscrizione alle classi prime della scuola primaria e secondaria di I e II grado possono essere compilati esclusivamente on line tramite il portale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (Miur) dalle 8 del 7 gennaio alle 20 del 31 gennaio 2020. I genitori hanno potuto accedere alla fase di registrazione a partire dalle 9 del 27 dicembre 2019, tramite identità digitale Spid o tramite le credenziali fornite durante la registrazione.

Per le scuole paritarie invece è necessario rivolgersi direttamente alla segreteria dell'istituzione prescelta.

Tutte le informazioni sono reperibili in rete civica al link https://educazione.comune.fi.it/dalle-redazioni/iscrizioni-anno-scolastico-20202021