Scuola. il presidio dei precari sotto Palazzo Vecchio

ph Facebook Antonella Bundu

Palagi e Bundu (SPC): "Scuola sedotta e sempre abbandonata: gli errori della politica sono in cattedra"

Sotto Palazzo Vecchio si è tenuto un presidio del personale precario della scuola.

Queste le dichiarazioni di Dmitrij Palagi e Antonella Bundu - Sinistra Progetto Comune:

"Sotto Palazzo Vecchio siamo stati raggiunti dal personale precario della scuola, che vive sulla propria pelle il caos conseguente agli errori dell'Ufficio Scolastico Provinciale, nella gestione delle graduatorie provinciali per le supplenza. Un documento è stato presentato alla Giunta, al Sindaco e al Consiglio comunale di Firenze. Si chiede agli enti locali di impegnarsi direttamente a favore di quelle persone che con il loro tempo e il loro impegno garantiscono il servizio essenziale della scuola.

La politica continua a dire che l'istruzione e la formazione sono fondamentali, ma poi non fornisce nessuna soluzione. Anzi, entra in campo il gioco dello scaricabarile. Le linee guida sono arrivate tardi, il governo nazionale e quello regionale non hanno messo in condizione i comuni di agire adeguatamente. Ma chi governa a livello nazionale e regionale, se non lo stesso Partito Democratico che fa da vittima in Comune? Lo diciamo senza polemica, ma ogni incertezza viene pagata direttamente da chi poi deve relazionarsi con le nuove generazioni nelle scuole. Le classi lavoratrici andrebbero difese e valorizzate.

Oggi invece è stato preso tempo e l'Assessora all'educazione non si è presentata, senza lasciare nessuna risposta scritta alle domande che avevamo posto, anche per capire come si relazionerà con il movimento che si è mobilitato oggi, oltre che con l'ormai più storica protesta di Priorità alla Scuola.

Lunedì prossimo torneremo a sollecitare l'Assessora, se non arriveranno impegni precisi in questi giorni. In fondo, al momento, si sta solo chiedendo un po' di spazio. Il Comune lo ha regalato a Dolce&Gabbana e alla Ferrari, potrebbe concederlo al mondo della scuola...".