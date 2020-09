Scuola di Psicanalisi Freudiana: primo incontro di apertura dell'anno accademico

Il direttore scientifico di SPF Franco Baldini, sabato 10 ottobre alle ore 10:30 terrà, un webinar introduttivo e gratuito al programma del Seminario 2020/21

Sabato 10 ottobre alle ore 10.30, si terrà il webinar di Franco Baldini “Il Transfert” che inaugurerà l’anno accademico e introdurrà il programma del Seminario di ricerca 2020-21.

Lo statuto del transfert all’interno del trattamento psicanalitico dipende strettamente da come quest’ultimo viene definito: per quanto Freud lo abbia esplicitamente e chiaramente collocato entro un orizzonte conoscitivo, nel movimento psicanalitico si è sempre lasciato che oscillasse tra questo e un orizzonte sanitario. Per tale ragione la risposta alla domanda “Perché si fa un trattamento psicanalitico?” non è mai stata chiara.

Il seminario inizierà delineando la struttura che Freud assegnò propriamente al trattamento psicanalitico entro il quale si ricollocherà, e si esaminerà, il transfert nei suoi tre aspetti fondamentali: come resistenza alla rimemorazione, come suggestione e come passione, ossia come ostacolo rispettivamente gnoseologico, metodologico ed etico.

Si vedrà così come il nodo fondamentale di ogni analisi sia costituito dalla relazione conflittuale tra le passioni e la verità e come la risoluzione di questo dissidio sfoci per il soggetto in analisi nella possibilità di costruzione di un’etica delle passioni fondata razionalmente.

