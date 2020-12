Scuola di Musica di Fiesole, Concerto di Capodanno on line

Alle ore 11.30 del primo gennaio in diretta anche sulla pagina Facebook di Regione Toscana

“E’ triste pensare a un Capodanno senza il tradizionale concerto della Scuola di Musica di Fiesole al teatro del Maggio Musicale, ma questa tristezza sarà parzialmente confortata dal saluto musicale che comunque arriverà nelle nostre case, portando con le note un messaggio del tutto particolare”.

Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani saluta e ringrazia la Scuola di Musica di Fiesole, che ha dovuto rinunciare dopo 37 anni al suo appuntamento di Capodanno, ma che ha comunque confermato una sua presenza seppur a distanza.

Alle ore 11.30 del primo gennaio, infatti, i giovani archi dell’Orchestra Galilei eseguiranno l’Elegia dalla Serenata per archi in do maggiore op. 48 di Pëtr Il'ič Čajkovskij, con la direzione di Edoardo Rosadini.

L’esecuzione potrà essere seguita in diretta anche sulla pagina Facebook di Regione Toscana, oltre che sulla pagina Facebook e sul canale Youtube della Scuola e sulle pagine Facebook dei comuni di Firenze e Fiesole, della Fondazione CR Firenze, del Maggio Musicale Fiorentino e di Rete Toscana Classica,

“In questo saluto musicale – conclude Giani – vedo anche un augurio a cui tengo particolarmente, perché la musica, superata l’emergenza sanitaria, possa tornare presto a essere eseguita e ascoltata dal vivo e perché noi tutti possiamo di nuovo applaudire i nostri artisti, a partire dai più giovani”.