Scudetto Volley, Milano batte Scandicci nella prima semifinale

Ph Anatrini

Il primo capitolo della serie delle Semifinali Play Off, vede la Savino Del Bene Volley sconfitta per 3-0 (25-19, 25-22, 25-21) dalla Numia Vero Volley Milano. Una sfida, durata un'ora e trentadue minuti, nella quale la squadra di coach Gaspari non è riuscita a trovare la giusta continuità nel corso dei set.

Pensare che la Savino Del Bene Volley aveva iniziato con il piede giusto la sfida, portandosi in vantaggio per 1-6 in apertura di prima frazione. Milano, supportata dagli oltre 5000 dell'Allianz Cloud, ha però reagito, rimontando fino al pareggio e poi conquistando il set per 25-19.Nel secondo parziale Scandicci ha invece inseguito sin dall'inizio, riuscendo a riavvicinarsi alle avversarie sul finire di set (21-20). La formazione di Gaspari, anche a causa di qualche errore di troppo, ha però concesso a Milano di imporsi nuovamente, stavolta per 25-22.La sfida si è chiusa in un terzo set interamente dominato dalla Numia Vero Volley Milano, con le padrone di casa che hanno posto la parola fine sull'incontro conquistando la frazione per 25-21.

Sconfitta netta quella incassata dalla Savino Del Bene Volley, che ha pagato le difficoltà nel contenere il muro avversario e la gestione dei momenti chiave della partita. Antropova, autrice di 17 punti, è stata la miglior realizzatrice scandiccese, seguita da Mingardi (10) e Carol (6).

Milano ha invece potuto contare su di una dirompente Paola Egonu, protagonista di una prestazione da 23 punti ed eletta MVP della sfida. Tra le fila delle lombarde sono poi da sottolineare le prove di Daalderop (10), Sylla (8) e di Kurtagic (7 punti con 3 muri vincenti).A raccontare il dominio di Milano sono anche i dati statistici di squadra: con la Numia Vero Volley Milano che ha chiuso con il 50% in attacco, mentre la Savino Del Bene Volley si è fermata al 37%. La formazione meneghina ha inoltre realizzato più muri vincenti (8-3) e fatto registrare percentuali maggiori in ricezione (56% di positività contro il 50% della formazione di Gaspari).

Ora la Savino Del Bene Volley dovrà trovare una reazione immediata per rimettere in equilibrio la serie. Gara-2 è fissata a Palazzo Wanny per domenica 30 marzo 2025 (ore 20:30), con Herbots e compagne che, davanti al proprio pubblico, cercheranno di pareggiare la serie delle semifinali scudetto.

La cronaca

STARTING SIX

La Numia Vero Volley Milano scende in campo con Orro in diagonale con Egonu, le due bande sono Daalderope Syllacon al centro il duo Danesi-Kurtagic. Il libero è Gelin.Il 6+1 della Savino Del Bene Volley è composto da Ognjenovic al palleggio e da Antropova come opposta, Herbots e Mingardi sono le due schiacciatrici con al centro il duo Nwakalor-Carol. Il libero è Castillo.

1° Set Partenza lampo della Savino Del Bene Volley (0-4) e coach Lavarini ricorre subito ad un time out. Milano, trascinata da Egonu, recupera lo svantaggio, arriva sul 7-7 e obbliga coach Gaspari al “tempo”. Il Vero Volley trova il +3 con un attacco in parallela di Egonu (10-7), ma Carol accorcia con l'ace del'11-10. Grazie anche alla solidità del suo muro, Milano torna ad allungare e sul 16-11 arriva una nuova richiesta di time out per la Savino Del Bene Volley. Antropova, con due punti consecutivi, accorcia sul 16-14, ma Milano non si fa più raggiungere e conquista il set con il 25-19 realizzato da Sylla.

2° Set Milano cerca la fuga portandosi sul 4-1, la Savino Del Bene Volley riesce a ridurre il gap e con un ace di Antropova si porta sul 6-5. La squadra di Gaspari non riesce ad arrivare al pareggio e viene spinta nuovamente indietro (9-5), così diviene necessario un altro time out per la panchina scandiccese. L'andamento del set non cambia e anzi, sul 14-8 realizzato da Orro con un attacco di seconda, arriva una nuova richiesta di “tempo” per coach Gaspari. La Savino Del Bene Volley prova recuperare lo svantaggio: arriva sul -3 in seguito ad un muro di Carol (16-13) e addirittura sul -2 per effetto di un'invasione aerea di Orro. Scandicci arriva anche sul -1 (21-20), ma nel finale di set le ragazze di Lavarini sbagliano meno e si impongono per 25-22.

3° Set Il muro di Milano produce il punto del +3 in apertura di gara, con Carol bloccata nel suo tentativo di fast (5-2). Egonu a tratti è incontenibile e proprio l'opposta di Milano segna due punti consecutivi portando il risultato sul 10-5. Scandicci ricorre ad un time out, il set rimane però saldamente in controllo di Milano, che con un muro di Kurtagic va avanti di sei lunghezze (14-8). La Savino Del Bene Volley prova ad “aggiustare” il set con due ace consecutivi di Mingardi (14-12) e Lavarini chiama un time out immediato. Alla ripresa la formazione di Gaspari arriva fino al -1 (15-14), ma Egonu e compagne tornano ad allungare (18-14). La Savino Del Bene Volley non si arrende e si porta sul 18-16 grazie ad un muro di Antropova, ma Milano non cede mai il comando della frazione e la conquista per 25-21.

Coach Gaspari post-partita: “Una sconfitta meritata, partendo da come ha giocato Milano, sia nella gestione che nelle altezze dei colpi. Oggi Paola (ndr, Egonu) ha fatto una partita, a mio avviso, eccezionale nella gestione del momento, del colpo e delle variazioni. Francamente, a volte vederla sopra al nostro muro è abbastanza frustrante. Milano ha giocato bene, mettendoci in grande difficoltà con il suo muro. Tuttavia, noi abbiamo giocato male perché, nonostante le difficoltà, anche nel secondo set - nella parte finale, dove eravamo sotto di parecchio - eravamo riusciti a rientrare in gioco, ma abbiamo buttato via mille opportunità di transizione con errori banali.

Questo è successo anche nel terzo set. Dobbiamo capire che, per giocare contro questa Milano, come dicevo prima della gara, è fondamentale la nostra battuta (che oggi non è stata malvagia), la nostra difesa (che invece oggi non è stata proprio al top) e, soprattutto, il coraggio nella gestione dei colpi. La fisicità della loro linea di muro diventa abbastanza proibitiva in alcuni momenti. Quello che mi ha dato un po' fastidio è che abbiamo smesso di lottare nella fase centrale del primo, del secondo e del terzo set, per poi tornare a crescere.

È una semifinale Play Off: ci può essere un set negativo, ma bisogna resettare e ripartire, così come dopo un set positivo. La sconfitta deve essere una lezione: ci sono tante cose di cui parlare.”

Numia Vero Volley Milano - Savino Del Bene Scandicci: 3-0 (25-19, 25-22, 25-21)

Numia Vero Volley Milano: Cazaute, Gelin (L1), Guidi n.e., Heyrman n.e., Pietrini n.e., Orro 4, Danesi 6, Konstantinidou n.e., Fukudome (L2) n.e., Kurtagic 7, Smrek, Sylla 8, Egonu 23, Daalderop 10. All.: Lavarini S.

Savino Del Bene Scandicci: Ribechi, Herbots 5, Castillo (L1), Ruddins n.e., Mancini n.e., Ognjenovic 1, Parrocchiale (L2) n.e., Bajema 1, Graziani, Nwakalor 3, Carol 6, Antropova 17, Mingardi 10, Ung Enriquez n.e.. All.: Gaspari M.

Arbitri: Luciani - Brunelli

Durata: 1 h 32' (25', 30', 28')

Attacco Pt%: 50% - 37%

Ricezione Pos% (Prf%): 50% (28%) - 56% (38%)

Muri Vincenti: 8-3

Ace: 2-4

MVP: Egon

Spettatori: 5255