Scritte sui muri, saranno visionate le telecamere

Via Erbosa, la vicesindaca di Firenze Bettini: “Sono atti di vandalismo che danneggiano città”

Una brutta sorpresa per i cittadini di Gavinana. Sono comparse in questi ultimi giorni diverse scritte su palazzi lungo via Erbosa. “Questi sono atti di vandalismo che niente hanno a che vedere con la street art. - afferma la vicesindaca Alessia Bettini, con delega al decoro urbano – Sono gesti che fanno male alla città e che creano danni economici ai proprietari degli immobili. Ho chiesto alla Polizia Municipale di visionare le telecamere di sorveglianza della zona per poter individuare quanto prima, mi auguro, i responsabili. Lavoreremo inoltre per provvedere alla rimozione, anche grazie al supporto dei tanti volontari impegnati per il decoro della città”.