Scritta con falce e martello contro la Cgil: sede imbrattata

Gesto vandalico nelle scorse ore contro un sindacato. "Stamattina - raccontano Paola Galgani (segretaria generale Cgil Firenze) e Mario Batistini (segretario generale Spi Cgil Firenze) - abbiamo trovato la sede dello Spi Cgil del quartiere 4 di Firenze (via Bezzuoli) imbrattata con le solite scritte offensive.

Da mesi continua questo attacco alle nostre sedi. Recentemente anche a Scandicci come in diverse zone della Toscana.Lo Spi e la Cgil stanno sul territorio e sul territorio precipitano tutte le tensioni e le manifestazioni di un clima sociale non positivo.

Qui si alimentano e cercano visibilità culture e aggregazioni di varia natura essenzialmente antidemocratiche .Non dobbiamo mai sottovalutare.Per quanto ci riguarda saremo in contatto con le autorità competenti per segnalare la vicenda e continueremo il nostro lavoro sociale e sindacale con serenità e determinazione", concludono Galgani e Batistini.

"Vicinanza e solidarietà allo Spi CGIL, una realtà radicata e importante che da sempre mette in campo servizi preziosi. Le scritte vandaliche comparse sulla loro sede del quartiere 4 rappresentano un gesto inqualificabile e grave. Condanniamo con forza quanto accaduto perchè azioni come queste non devono trovare spazio in una città come Firenze, tollerante e democratica", commenta Nicola Armentano, capogruppo Pd a Palazzo Vecchio.