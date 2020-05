Scontro al Galluzzo, boato all'ora di pranzo in piazza Acciaioli

FOTOGRAFIE. Incidente tra due macchine con feriti, pare non gravi, oggi verso le 12,30 all'incrocio tra via Senese e via de' Giandonati. Poche ripercussioni sulla viabilità, il traffico era modesto a quell'ora

Erano circa le 12,30 quando un grosso boato ha squarciato la pace di piazza Acciaioli, il cuore del Galluzzo. Due grosse auto si sono scontrate all'incrocio tra via Senese e via de' Giandonati, proprio davanti alla Banca di Credito Cooperativo. I vigili urbani, prontamente accorsi come la Croce Rossa allertata dal 118, stanno valutando la dinamica. Dalle prime indicazioni pare che ci siano feriti ma non gravi.

Il traffico è stato rallentato dagli agenti della Polizia Municipale di Firenze intenti nel loro lavoro ma le ripercussioni sulla viabilità sono state modeste, anche perché in quel momento di macchine ne passavano poche. Qualche autobus di linea ha subìto ritardi.