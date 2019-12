Sconto in fattura: le organizzazioni di categoria ne apprezzano l'abrogazione

Ferretti (Confartigianato): "Bene parlamento e governo. E' una grande vittoria per gli artigiani". Pagliarani (CNA Firenze): "Una nostra grande vittoria. Abbiamo combattuto questa jattura fin dall’inizio e, per lungo tempo, da soli"

Firenze, 11 dicembre 20019- La Commissione bilancio del Senato ha approvato un emendamento che abroga sia lo sconto in fattura che la cessione del credito per chi effettua lavori che danno diritto a ecobonus o a sismabonus. I due meccanismi previsti dall’articolo 10 del Decreto Crescita obbligavano di fatto le imprese ad anticipare ai clienti l’intero ammontare del credito fiscale previsto da eco-bonus e sisma-bonus, favorendo solo le multinazionali e le grandi imprese ed escludendo le piccole che operano principalmente nella filiera dell’impiantistica e della distribuzione che non dispongono delle risorse finanziarie, né della capienza fiscale necessarie a dilazionare nel tempo il recupero di una parte rilevante del pagamento.

"Soddisfazione e apprezzamento per l'abrogazione dello sconto in fattura". Confartigianato Imprese Firenze interviene sulla decisione del Parlamento di abrogare lo sconto in fattura per gli interventi relativi a ecobonus e sismabonus previsto dall’articolo 10 Decreto Crescita. "Le istituzioni hanno compreso e accolto le nostre osservazioni - commenta il segretario generale di Confartigianato Imprese Firenze, Jacopo Ferretti -. Lo sconto diretto in fattura avrebbe penalizzato le imprese più piccole, gli artigiani, mettendo in piedi di fatto un sistema di concorrenza sleale a tutto vantaggio delle aziende più strutturate". "Il nostro tessuto produttivo è caratterizzato dalla massiccia presenza di imprese piccole e piccolissime attive nelle costruzioni, nell'installazione degli impianti e dei serramenti, nelle manutenzioni: il sistema degli incentivi fiscali ha mostrato di essere efficace nel sostenere queste aziende, che erano state fortemente penalizzate dalla crisi, e nel promuovere interventi di riqualificazione energetica e manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare. L'inserimento dello sconto diretto in fattura avrebbe vanificato i risultati di un meccanismo virtuoso, trasformandosi in un boomerang. Ora attendiamo l’approvazione definitiva del testo della Legge di Bilancio e la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale”.

“Una decisione che rappresenta una grande vittoria per la CNA. La nostra Confederazione ha combattuto questa jattura per artigiani e piccole imprese fin dall’inizio e per lungo tempo da sola, non accettando nessuna ipotesi di compromesso. La fermezza e la chiarezza hanno prevalso”. È il commento di Paolo Pagliarani, presidente di CNA Installazione Impianti Firenze alla decisione. CNA Firenze si era schierata subito contro l’articolo 10 che rischiava di mettere in crisi diverse migliaia di imprese locali delle filiere di edilizia, impiantistica, arredo e legno, presentando prima un procedimento amministrativo davanti alla Commissione Europea e all’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, poi attivando una petizione online per la sua abrogazione che ha raccolto migliaia di adesioni, infine ricorrendo al TAR contro il provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate. “Si tratta di una norma che, come ha riconosciuto in più segnalazioni l’Autorità Antitrust, altera la concorrenza e penalizza pesantemente artigiani e piccole imprese favorendo la concentrazione nelle mani di pochi grandi operatori del mercato dell’efficientamento energetico e della riqualificazione edilizia” prosegue Pagliarani. “L’abrogazione dell’articolo 10 – conclude Pagliarani – è necessaria per salvaguardare la concorrenza e per far ripartire un mercato bloccato dalla norma con enormi effetti negativi per artigiani e piccole imprese. Ora attendiamo l’approvazione definitiva del testo della Legge di Bilancio e la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale”.