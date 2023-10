Scomparsa l'artista Anna Di Volo

Un'opera dell'artista scomparsa

"Firenze piange una grande artista e una persona di straordinaria sensibilità. Ci lascia non solo una importante figura nel campo dell' arte e della cultura, ma una personalità che ha contribuito alla vita della città". Lo ha detto l'assessora Maria Federica Giuliani ricordando l'artista Anna Di Volo, scomparsa domenica scorsa.

Di Volo, figlia e nipote d’arte, è l'ultima artista della famiglia che portò in Toscana i colori ‘moderni’, con la storica fabbrica fondata dal nonno Eligio nel 1915. Era conosciuta a livello internazionale per le sue grandi opere, caratterizzate da misteriose e mistiche figure senza volto. L’ultima delle sue numerose mostre è stata allestista in un luogo che lei amava particolarmente, proprio per la profonda spiritualità, il chiostro della basilica di San Marco. 'Passato e Presente', così si intitolava l’esposizione."Con le sue opere, frutto di una lunghissima carriera artistica, ci ha restituito un senso del sacro e della spiritualità che va al cuore dell’umano - ha aggiunto l'assessora Giuliani - ha lasciato una traccia indelebile nella nostra comunità e la sua amata Firenze conserverà per sempre il ricordo della sua arte".

"Ciao Anna, un abbraccio fortissimo, mi mancherai tantissimo: il Signore ti accolga nella sua pace", dice Padre Bernardo Gianni abate di San Miniato al Monte e figura di spicco della spiritualità fiorentina.

Le campane di San Marco hanno suonato a lutto: "Quest'oggi il buon Dio ha chiamato a sé da questa vita la sua figlia e nostra amica #Anna Di Volo, che tanto amato San Marco e i suoi frati. Per lei, come una preghiera verso l'alto dei Cieli, hanno suonato stamattina le nostre campane. Dio la accolga nella sua pace, nel suo riposo e nella sua gioia".