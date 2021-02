Scompaiono i colori Covid? Oggi la proposta dei presidenti delle Regioni

ph Facebook Giani

Nel pomeriggio (ore 17) vertice che potrebbe partorire un documento da sottoporre al Governo Draghi per modificare lo status quo. Bonaccini: "Valutare il cambiamento di metodo"

Il diffondersi delle varianti Covid sta generando grande incertezza in una situazione di per sé non chiarissima, con questo sistema delle fasce a colori che tiene le regioni con il fiato sospeso fino all'ultimo. Oggi qualcosa potrebbe cambiare, in particolare i presidenti delle Regioni, che si riuniranno nel pomeriggio (ore 17) in via straordinaria, potrebbero proporre al Governo Draghi il superamento dei Colori Covid a favore di un sistema più omogeneo e valido per tutto il territorio nazionale.

Circola voce che la proposta, alla fine, potrebbe essere quella di portare tutta l'Italia in Zona Arancione in modo da superare questo periodo piuttosto critico.

Il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini (Emilia Romagna) nelle scorse ore lo ha detto esplicitamente: "E' giunta l'ora di valutare il superamento dei colori" differenti da regione a regione.