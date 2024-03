"La Federazione nazionale della Stampa italiana è ancora e sempre al fianco dei colleghi che lottano per l'indipendenza e l'autonomia della loro agenzia di stampa. L'informazione primaria non può essere lottizzata. Ci sarebbe piaciuto vedere la direttrice Rita Lofano partecipare alla lotta dell'assemblea diredazione". Lo afferma Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi, in merito al nuovo sciopero proclamato oggi dai giornalisti dell'Agi.

Il presidente Sandro Bennucci e tutti gli organismi dirigenti dell'Associazione Stampa Toscana condividono le preoccupazioni della segretaria generale della Fnsi e si schierano convintamente al fianco dei colleghi dell'Agi.