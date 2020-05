"Scarti di lavorazione tessile in veicoli all'Isolotto"

Draghi (Fratelli d'Italia): “Riparte l'industria e riparte anche l’abbandono di rifiuti di lavorazione. Ricominciare i controlli contro gli ecoreati”

FOTOGRAFIE. “Ieri, mentre ero all'Isolotto per impegni politici, ho raccolto la testimonianza di alcuni cittadini che mi hanno segnalato la presenza di veicoli sospetti che sostavano in un parcheggio. Ho verificato io stesso che al loro interno presentavano dei sacchi neri pieni di scarti di lavorazione tessile.

Avevo già denunciato in passato episodi simili in zona Piagge (https://www.comune.fi.it/comunicati-stampa/draghi-telecamere-fisse-o-mobili-servono-controlli-subito), ma ancora non mi era capitato di vedere con i miei occhi un veicolo stracolmo di rifiuti.

Collaborerò con le forze dell'ordine affinché vengano perseguiti i responsabili”. Così il capogruppo di Fratelli d’Italia Alessandro Draghi.