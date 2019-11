Scarpette rosse street art in Oltrarno contro la violenza sulle donne

Opera di ​Footloose_footloose, street artist fiorentina che con ironia attacca i suoi paste up sotto le finestre del centro storico

Footloose_footloose è una street artist fiorentina che con ironia attacca i suoi paste up sotto le finestre del centro storico raffigurando piedi e scarpe di personaggi celebri, per un’arte senza pensieri che fa sempre sbocciare il sorriso.

In occasione della Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne, lunedì 25 novembre, ha colorato i muri dell’Oltrarno a Firenze con una serie di scarpe rosse, anche scarpe da bambine, per ricordare che purtroppo i soprusi non hanno età e stimolare, attraverso l’arte, un momento di riflessione.

