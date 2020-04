Scaramelli, l'incubo è finito: dopo 49 giorni è guarito dal Coronavirus

foto Agenzia Dire

Secondo tampone negativo per il consigliere regionale di Italia Viva, la moglie e la figlia più grande. Il primo pensiero al figlio più piccolo: "Da oggi torniamo a sorridere, ad abbracciarci e abbracciarlo"

(DIRE) Firenze, 23 apr. - "Ce l'eravamo detto che prima o poi saremmo tornati a sorridere e ad abbracciarci. I medici ci hanno appena comunicato ufficialmente che siamo guariti. Io, mia moglie e mia figlia abbiamo superato il Coronavirus. I tamponi, per la seconda volta consecutiva a distanza di 24 ore, hanno dato esito negativo. Ha vinto il coraggio al cospetto della paura. Se ne va un incubo, termina all'improvviso così come era piombato nella nostra vita". Lo fa sapere il presidente della commissione Sanità del Consiglio regionale, Stefano Scaramelli, in un post su Facebook. Dopo 49 giorni che il consigliere di Italia viva definisce "tanto veloci quanto lenti dove lo scorrere del tempo è stato clemente. Quarantanove giorni- prosegue- nei quali la speranza e la fiducia non sono mai mancate, 49 giorni dove il vostro calore e la vostra vicinanza hanno fatto la differenza, 49 giorni in cui ci siamo scoperti vulnerabili, ma nel contempo riscoperti famiglia".

Il primo pensiero Scaramelli lo rivolge al figlio più piccolo, l'unico a non aver contratto il virus: "Da oggi torniamo a sorridere, ad abbracciarci e abbracciarlo, e mai come in questa fase si può capire quanto un abbraccio abbia valore. Può sembrare un sogno, mi dicono non lo sia. Bene, non svegliatemi".

Il consigliere ringrazia chi è stato vicino a lui e alla sua famiglia in queste settimane, dal personale sanitario a chi ha consegnato farmaci e cibo o ha raccolto i rifiuti domestici.

