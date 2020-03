Scandicci: due pelletterie si convertono a produrre mascherine per regalarle

La nuova mission di Edo.Mat ed Elys Color (31 dipendenti) in piena emergenza Coronavirus. L’appello del titolare Antonio Montagnani: «Sono alla ricerca del materiale per far partire la produzione e regalarle a chi ne ha bisogno»

Produrre e donare mascherine. È questa la nuova mission delle pelletterie Edo.Mat ed Elys Color di Scandicci (Fi). La decisione è stata presa dal titolare delle due aziende, Antonio Montagnani, alla luce della situazione di emergenza sanitaria causata dal diffondersi del Coronavirus. «Faccio un appello a tutte le aziende che producono materiale utile per creare le mascherine – dice il titolare -. Sono disposto a mettere a disposizione la mia azienda, le mie macchine per produrre mascherine e sono con me in questa decisione anche i miei 31 dipendenti. Vogliamo donarle, non venderle – spiega - e preciso che non ci poniamo alcun limite di tempo: lo faremo finchè ce ne sarà bisogno. Il mio pensiero va soprattutto ai volontari che prestano soccorso in ambulanza ma anche al personale sanitario, in prima linea ad affrontare questa battaglia. Per questo – conclude - sono alla ricerca del materiale per far partire la produzione quanto prima, sono pronto a comprarlo a mie spese pur di portare avanti questo progetto».

Edo.Mat è nata nel 2012 a Scandicci ed è cresciuta in questi anni come fatturato ma anche nel numero dei dipendenti, passando da 4 a 31 in poco tempo. L’azienda, con la sua succursale Elys Color, svolge principalmente attività come contoterzista. A lavoro ci sono persone che hanno in media 27 anni e tutti sono in grado di realizzare artigianalmente una borsa, dalla prima all’ultima fase di produzione.